Assises Liège : Les parties civiles décrivent des accusés formant un trio inséparable

Ilyas Kösker, un Liégeois âgé de 44 ans, avait disparu le 28 juin 2019. Son corps avait été découvert le 8 août 2019 dans un bois de la commune d'Erezée. Il était tombé dans un guet-apens mortel lors de la vente d'un véhicule.

Les avocats des parties civiles ont évoqué une exécution de sang froid et lâche en détaillant les faits commis par les accusés. Me Bernard André a évoqué l'évacuation du corps carbonisé et l'arrachage brutal de la tête du squelette. "Il y a le caractère horrible et abject du crime, accentué par la froideur des accusés et leur détermination. Le tout teinté d'une absence de remords et un cynisme dégoûtant", a plaidé l'avocat.

Les accusés sont présentés comme un trio inséparable, conduit par Omar Ettaleb. "Un prédateur nuisible et psychopathe. Ils forment un trio remarquable. Leur groupe évolue et existe en vase clos, sans respect pour la loi et le sens moral. Chacun participe à une dynamique qui requiert la participation de tous. Ils étaient comme les doigts de la main, se fréquentaient tous les jours, et fumaient la chicha ensemble", a précisé Me André.

Selon les parties civiles, les accusés ont menti pour envoyer les enquêteurs sur de fausses pistes. Omar Ettaleb a abusé de cette tactique pour retarder la procédure. Les conseils des victimes insistent sur le fonctionnement en triangle des accusés. "Ils étaient trois lors de la conception du plan. Avant le vol, ils avaient déjà proposé le butin à un acheteur. Mais le chef du trio infernal, c'est Omar Ettaleb", a ajouté Me André.

Me Julie Coste a insisté sur la mise en place du projet criminel et sur le rôle des accusés. "Ils ont essayé l'arme et testé le bruit de la détonation huit jours avant les faits. Les trois accusés ont eu un rôle précis dans ce projet criminel qui a conduit à la mort d'Ilyas Kösker", a-t-elle plaidé.

Cette avocate a aussi insisté sur la personnalité dangereuse d'Omar Ettaleb, présenté comme un mythomane, arnaqueur, escroc et manipulateur qui profite de la fragilité des autres. "C'est un baratineur, mais surtout un psychopathe modéré, incapable de se soumettre aux règles et à l'autorité. C'est un profil extrêmement inquiétant, calculateur, stratège. Il est le leader du trio et l'instigateur des faits", a-t-elle plaidé.