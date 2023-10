Franck Dubosc et ses yeux bleus seront à Liège lors du Festival International du Film de Comédie de Liège

Acteur, scénariste et réalisateur, humoriste aussi, adepte des comédies populaires (Camping, Barbecue, ou encore Boule et Bill), il est également capable de jouer sur la corde sensible, ainsi qu’il l’a prouvé dans Tout le monde debout ou dans«Rumba la vie.

Ses yeux bleus bleus bleus et son humour à la française ne passeront pas inaperçus, le lundi 6 novembre dès 17 heures au Cinéma Sauvenière, lors de la projection de «Noël Joyeux» (hors compétition, film de clôture), qu’il viendra présenter en compagnie du réalisateur Clément Michel et de sa complice à l’écran, Emmanuelle Devos.

Ce jour-là, les organisateurs du Festival liégeois en profiteront pour inaugurer une dalle à son nom, sur le célébrissime Walk of Fame en Pont d'Avroy.

À propos du FIFCL

Le Festival International du Film de Comédie de Liège explore un cinéma audacieux, populaire et rassembleur, au travers d’une compétition singulière : il est le seul festival en Europe à programmer des comédies internationales (et sentimentales, dramatiques, sociales, romantiques, burlesques, noires, familiales...). Le seul, aussi, à les récompenser d’un Taureau d’Or ou de Cristal. Chaque année, depuis 2016, il présente près de quarante longs-métrages et une trentaine de courts-métrages, venus des quatre coins du monde.

Le FIFCL existe pour faire vibrer le public à travers des rendez-vous inédits, et fédérer les amateurs de découvertes, les passionnés d'images et les professionnels à la recherche de nouveaux horizons, de nouveaux échanges et de nouveaux projets. Il (s’) interroge sur les métiers du cinéma avec les Rencontres Professionnelles. Il s’enrichit d’un partenariat pérenne avec le CineComedies de Lille et sa résidence d’écriture. Et, ville dans la ville, il crée un microcosme économique, culturel et gastronomique qui grandit au fil des éditions, au cœur d’une Cité ardente, chaleureuse, européenne et libre.