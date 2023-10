Liège: plus de 400.000 euros volatilisés

Myriam lui a demandé s’il soupçonnait une personne en particulier, il aurait répondu qu’il soupçonnait une des aides familiales, Coralie. Myriam s’est connectée sur le site de la banque et a découvert l’existence de retraits pour un montant mensuel d’environ 7 000 euros, voire parfois beaucoup plus.

Elle a relevé qu’une somme totale de 400 500 euros a été retirée des comptes de sa grand-mère, une personne peu dépensière. Les retraits d’argent ont eu lieu à l’agence située rue Puits-en-Sock. La sœur de Myriam s’est jointe à cette plainte. L’employée de la banque a expliqué que Madeleine venait régulièrement elle-même retirer d’importantes sommes et semblait au courant de la valeur de l’argent.

La nonagénaire retirait d’importantes sommes

Déjà en 2010, le personnel aurait d’ailleurs longuement discuté avec celle-ci afin d’être certain qu’elle avait conscience des sommes et qu’elle ne confondait pas les francs belges et les euros. Madeleine a alors précisé qu’elle avait besoin de liquidités pour payer ses charges, ses médicaments et l’aide à domicile dont elle ne pouvait pas se passer. Une enquête a été diligentée concernant Coralie et les autres aides qui venaient retirer de l’argent à la demande expresse de Madeleine. Cette dernière est décédée en 2018.

Le parquet poursuivait uniquement Coralie, mais aucun élément n’a démontré qu’elle avait réellement bénéficié de fonds indus. Les petites filles ont cité directement leur oncle en estimant qu’il avait détourné de l’argent. La somme s’est volatilisée entre 2012 et 2016. Le tribunal a estimé qu’il existait un doute dans le chef des deux prévenus. Étant donné le montant allégué du détournement reproché, les deux petites filles qui ont cité seules leur oncle ont été condamnées à lui payer 10 500 euros de dépens.