120 policiers en intervention pour démanteler un réseau de voleurs de voitures

On en sait un peu plus aujourd’hui, sur l’ampleur de cette opération, le parquet de Liège ayant communiqué officiellement après la parution de nos infos exclusives.

Ainsi, lundi, dans le cadre de deux enquêtes de longue haleine, la PJF Liège avec l’appui des unités spéciales, de deux maîtres-chiens (recherche d’argent cash) , des CIK de la police fédérale, des zones de police de Liège et Grâce-Hollogne/Awans, a mené 12 perquisitions à Liège, Grâce-Hollogne, Herstal, Olne et Visé. Plus ou moins 120 policiers ont été engagés dans cette opération.

15 véhicules, 35 400 euros

Un premier groupe d’auteurs se livrait à un trafic de véhicules soit volés, détournés de location à l’étranger, soit par “rip deal” lors de ventes (par ruse ou avec violences). Dans ce dernier cas, le vol se réalise lors d’un rendez-vous (généralement pris via Internet) pour la vente de particulier à particulier. Les voleurs prétextent l’essai du véhicule, violentent la victime ou paient en cash avec des faux billets.

Un deuxième groupe d’auteurs s’était spécialisé dans le vol de voitures avec le mode opératoire dit Keyless Les perquisitions ont permis la découverte de 15 véhicules volés maquillés ou propriétés des suspects (récupération d’avoirs criminels), mais aussi de 35 400 € en cash et du matériel électronique et technique pour les vols keyless. Les policiers ont également mis la main sur de nombreux documents faux ou falsifiés pour maquiller les véhicules, des marques d’immatriculations volées ou détournées ; de nombreux GSM, smartphones et supports de données ayant été utilisés pour le trafic et enfin sur des pièces issues de véhicules volés.

Douze personnes ont été interpellées. Neuf d’entre elles ont été placées sous mandat d’arrêt par le Juge d’Instruction. Actuellement les deux dossiers concernent plus de 150 véhicules volés ou détournés.