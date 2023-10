Une bande de voleurs de voiture “keyless” démantelée à Liège

Toute la journée, les policiers ont mené une multitude de perquisitions. Ils ont ainsi mis la main sur une vingtaine de véhicules volés et ont également saisi environ 35 000 euros en liquide. Neuf personnes ont également été privées de liberté. Signalons à cet égard que ce système nécessite la présence de deux personnes. L’une des deux se rend, dans les faits, à proximité de la clé de la voiture avec un petit récepteur. L’autre, équipée d’un petit émetteur, se poste quant à elle près de la porte de la voiture. Les voleurs peuvent donc ouvrir le véhicule alors que la clé de voiture se trouve sur la porte d’entrée intérieure du domicile. Le but est de capter le signal transmis par une clé et de l’amplifier afin qu’il soit perçu par le véhicule. Le signal d’une telle clé ne porte que dans un rayon assez court. On parle de quelques mètres seulement. Il est donc judicieux de ne pas laisser ses clés juste derrière la porte d’entrée, mais de les éloigner afin que le signal ne puisse pas être capté.

Plusieurs autres mesures peuvent permettre d’éviter que la voiture ne disparaisse sans laisser de trace. ” Il est possible de mettre ses clés dans un boîtier métallique imperméable aux ondes. A défaut, il est préférable de ranger ses clés loin des portes et fenêtres et surtout loin de l’entrée principale La bonne canne antivol qui bloque le volant ou une pédale peut sembler désuète mais est également encore un bon moyen dissuasif, car elle fait perdre du temps à des voleurs potentiels”, développe Guy Theyskens, le porte-parole de la police fédérale.

Après auditions, cinq des neuf personnes interpellées ont été emmenées au palais de justice de Liège pour comparaître devant le juge d’instruction en charge du dossier.