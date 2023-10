Liège : il crée un groupe Facebook pour la reconquérir

Emmanuel, 37 ans, un habitant de Liège, a écopé de 30 mois de prison avec sursis probatoire strict devant la cour d’appel de Liège pour avoir fait vivre un enfer à son ancienne compagne, une habitante de Seraing et aux proches de celle-ci. Entre juin 2020 et mai 2022, le trentenaire n’a eu de cesse que de poursuivre de ses assiduités non désirées la Sérésienne. La jeune femme a été contrainte de déposer de nombreuses plaintes. Emmanuel l’a inondée d’appels et de SMS. Par exemple, entre le 2 et le 9 août 2021, il a envoyé 73 SMS et a passé 43 appels à la dame.