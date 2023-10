Des travaux qui ont incité la Ville de Seraing à demander une analyse de sécurité complémentaire ; l’objectif étant à l’époque de statuer sur l’état de ladite voirie. Un mois plus tard, soit le 21 novembre 2022, un point précis sur la situation a pu être réalisé. Les informations obtenues ont eu pour conséquence le maintien de la fermeture de la rue Basse-Marihaye dans le sens de la descente.

Une décision motivée une nouvelle fois par le caractère dangereux du site. "En effet", explique-t-on àla ville de Seraing, "les travailleurs ont constaté des déformations au niveau du trottoir et du filet d’eau. L’eau sale n’arrivait plus à circuler correctement dans les canalisations et empruntait un chemin sous la chaussée pouvant causer à long terme des vides et ravinements. En réalité, le collecteur était défectueux et devait impérativement faire l’objet d’une réfection sous peine d’entrainer, à terme, un effondrement de la chaussée causé par le poids des véhicules".

Une menace évidente pour les usagers de la route entrainant le maintien de la fermeture de la rue Basse-Marihaye dans le sens de la descente.

En février 2023, la Ville de Seraing annonçait que le remplacement du collecteur défectueux avait débuté. Les travaux se poursuivant, la rue Basse-Marihaye resterait donc fermée dans le sens de la descente.

Quatre mois plus tard, la Ville de Seraing a annoncé la dernière étape dans le cadre du chantier de la rue Basse-Marihaye : le remplacement du réseau d’égouttage.

Ce chantier de grande ampleur a ainsi débuté le 12 juin dernier entrainant la fermeture totale et complète de la voirie. Des déviations avaient alors été mises en place depuis lors pour fluidifier le trafic.

Réouverture totale

Après plusieurs mois de travaux, la Ville de Seraing est heureuse de pouvoir annoncer que la rue Basse-Marihaye sera à nouveau accessible aux usagers de la route dès ce 11 octobre 2023 !

Pour l’occasion, les autorités sérésiennes seront présentes afin de couper un ruban, symbole de la finalisation du chantier et de la réouverture totale de la voirie.

"Un aboutissement positif qui n’aurait pu avoir lieu sans le travail de longue haleine mené par les services de la Ville de Seraing, en collaboration étroite avec l’A.I.D.E. Les automobilistes et piétons pourront donc à nouveau emprunter la rue Basse-Marihaye une fois la cérémonie matinale de ce mercredi matin terminée", conclut-on à la ville.