Un humanitaire liégeois récolte en urgence des médicaments pour les Philippines (vidéo)

”À Manille, il y a officiellement 250 000 enfants dans les rues. Et beaucoup, beaucoup, se prostituent pour pouvoir manger.” Ces enfants ont quitté leur environnement familial souvent parce qu’ils sont maltraités, sans parler de ceux qui sont vendus à des réseaux de prostitution. “Ce sont parfois des gamins de 7 ans. Et ne parlons pas des malades qui utilisent leurs services.”

L’appel aux dons d’Éric Pinet-Manche dans notre vidéo en tête de cet article.

Éric Pinet-Manche, humanitaire liégeois, lance un appel aux dons de médicaments. Jacques Duchateau ©Jacques Duchateau

Un orphelinat, une maison

Fin de ce mois d’octobre, Éric partira pour une mission aux Philippines, dans le cadre de cette ONG Philia-Haven. Le but est d’instaurer les premiers contacts avec les autorités et les ambassades en vue d’établir sur place un orphelinat et un dispensaire.

Mais un orphelinat un peu particulier : “L’idée, c’est de recréer des maisons. Pas un modèle de gros orphelinat mais des maisons de 10 enfants, avec une personne référente, une “maman”. Deux enfants par chambre, on ne veut pas les entasser.” Une maison qui serait comme un espoir pour ces enfants livrés à eux-mêmes dans une ville à la violence omniprésente. Une violence qu’ils ressentent jusque dans leurs chairs.

À Manille, plus de 250 000 enfants vivent dans les rues de la ville. ©EPA/DENNIS M. SABANGAN

S’ils ne peuvent aider tout le monde, Éric et Philia-Haven ont décidé de secourir avant tout les enfants. “Il y a des tas de gens dans les rues qui ont besoin d’aide mais les enfants, c’est l’avenir d’un pays. Il faut bâtir un avenir à ce pays, prendre soin des enfants et leur offrir un métier.” La mission est immense. Mais l’espoir et la motivation de l’humanitaire liégeois sont à la hauteur de cette tâche.

”Je pars deux semaines, fin du mois. Il y a déjà des missions programmées. Il y a une province, Cavite, où on va travailler, préparer l’implantation du centre : orphelinat, dispensaire, … Il y a des rendez-vous prévus avec les autorités, les ambassades, …” Et dans ses valises, Éric aimerait pouvoir embarquer le maximum de médicaments. “Il faut savoir que la crise du Covid a eu un impact phénoménal sur la santé. Pas uniquement le Covid en lui-même, mais parce que d’autres maladies graves n’ont pas été dépistées pendant 2 ans (cancer, SIDA, …) L’accès aux médicaments n’est pas simple. Je lance donc un appel aux dons de médicaments non périmés.”

On peut contacter Éric Pinet-Manche via son adresse mail pour, en urgence (il part dans moins de deux semaines), lui fournir des médicaments excédentaires qui traînent dans nos armoires.

Les contacts locaux de l’association organisent également des distributions de repas aux gamins des rues. “C’est une façon de prendre contact avec eux. Instaurer un climat de confiance. Écouter leur histoire. Quand je vais revenir, on va raconter ces histoires, pour qu’il y ait un retour réel, concret.”

Une mission qui, comme d’autres en Haïti, aux Philippines déjà, en RDC, a marqué l’homme, le père de famille. Mais qui l’ont également motivé plus que jamais à agir.