Les francophones ont fait la fête… et rappelé leurs revendications

De l’ignorance des recommandations du Centre Harmel, avant la fixation de la frontière linguistique, qui leur envisageait un statut bilingue, après consultation des populations, aux manifestations flamingantes violentes des années 1980; du «carrousel fouronnais» qui empêchait la nomination de José Happart comme bourgmestre et a provoqué la chute du gouvernement au changement de majorité, avec l’aide hollandaise en l’an 2000, le panorama dressé par Nico Droeven, ancien bourgmestre et ancien président du CPAS, dans un Centre culturel et sportif de Fouron-Saint-Martin archi-comble, n’a rien oublié. Mais dans une perspective de fête, avec les interventions des soixante musiciens des harmonies de Fouron-Saint-Martin et Teuven-Remersdael, qui ont survolé six décennies de succès, de Jacques Brel à daft Punk, en passant par Yves Montand, Hervé Vilard, France Gall, ou Gilbert Montagné notamment!