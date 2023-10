Le proxénète violent écope de 7 ans de prison

Au début de la rencontre avec l’intéressé, celui-ci s’est directement incrusté chez la dame. Il a rapidement vécu à ses crochets. Le suspect a involontairement incendié l’appartement dans lequel il s’était incrusté. Ils se sont donc retrouvés à la rue. Ils ont commencé à vivre dans des hôtels et l’homme est devenu de plus en plus violent. Il obligeait la dame à se prostituer pour subvenir à leur consommation de crack… La jeune femme a réussi à s’enfuir et est venue vivre à Liège. Dès qu’il a récupéré le numéro de téléphone de cette dernière, il lui a fait des promesses. Il lui a déclaré qu’il avait changé, qu’il l’aimait et qu’il avait besoin d’elle. Elle dira par la suite que la plus grande erreur de sa vie, c’est de lui avoir fait confiance.

Deux victimes

Lorsque Brahim Elabouss est arrivé à Liège, les violences ont recommencé de plus belle. Brahim Elabouss a arraché une perruque que portait la victime. Il a estimé qu’il avait le droit de le faire parce qu’il lui avait offert ! Il a blessé la dame à l’aide de ciseaux. Il s’en est également physiquement pris à son fils. Il l’a forcée à se prostituer, n’hésitant pas à la violenter en cas de refus. La jeune femme a précisé que l’homme l’insultait en la traitant de macaque ou encore de gorille et bien d’autres insultes dégradantes. Elle a expliqué que l’intéressé faisait venir des hommes chez elle pour la violer. Il empochait ensuite les paiements.

Il a également demandé à des amis de l’agresser. Il l’a également violée. Il a ensuite commencé à prostituer la voisine de sa compagne. Les deux femmes ont expliqué avoir été forcées. Elles ont décrit le même genre de scènes de violence et le même comportement dans le chef de Brahim Elabouss.

Le 9 avril dernier, la compagne du prévenu a bien cru voir sa dernière heure arriver. La dame était malade et ne voulait pas aller se prostituer. Son compagnon s’est saisi de ciseaux et a tenté de la poignarder. Un témoin de la scène s’est interposé. Brahim Elabouss a pris deux bidons d’ammoniaque ! Le témoin a réussi à le retenir en partie, mais l’agresseur a tout de même réussi à toucher la jeune femme avec une petite quantité de produit. Elle s’est rapidement rincé les yeux à l’eau. Elle a réussi à limiter les dégâts. Une des jeunes femmes est schizophrène et l’autre accro au crack. “C’est elle qui me forçait à aller faire la manche”, a indiqué le prévenu en parlant de sa compagne. “Elle se prostitue, mais c’est elle qui le fait d’elle-même. Elle aime aller là.” Le prévenu est bien connu des autorités pour plusieurs faits de violence. Le tribunal a décidé de n’accorder aucun sursis à l’intéressé.