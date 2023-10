Bientôt un nouveau parc de 10 000 m2 à Beaufays

Pour rendre son cadre de vie plus agréable et convivial, le citoyen affirme son besoin de parcs urbains. Une nécessité renforcée par la crise de coronavirus et le besoin de se promener à deux pas de chez soi et s’aérer au bon air. Si la vallée de Chaudfontaine et Embourg sont déjà pourvus de parcs, d’autres entités sont en reste. Un projet de place communale traînait dans les cartons depuis dix ans déjà à Beaufays qui, enserrée entre ses quartiers résidentiels, sa grand-route, et ses commerces de part et d’autre, ne dispose pas d’espace central où réunir sa population. Bonne nouvelle puisque celui-ci va enfin voir le jour.