Trail des Nutons : une 9e édition avec des parcours profondément remaniés et une pente raide chronométrée ce samedi à Solwaster

La petite distance de 10 kilomètres conviendra au plus grand nombre tout en incluant pas mal de passages typés trail : quelques belles pentes sont au programme (dont certaines exclusives aux Nutons) mais aussi des chemins bucoliques au fil de l’eau.

La grande distance fait elle la part belle aux sentiers techniques et offre un dénivelé positif d’environ 640 mètres, pour 320 sur le 10 km.

Comparativement aux années précédentes, les deux parcours ont été profondément remaniés : en totalité sur le 10km et à 90 % sur le 21km. L’esprit reste celui des Nutons, avec une grande variété de terrains et des passages inédits.

Une course dans la course avec le Grand Prix de la Bilisse

Le “Grand Prix de la Bilisse” sera l’une des nouveautés de cette édition 2023. Il s’agira d’une course dans la course : un segment en pente raide sera délimité aux environs du kilomètre 5, d’une longueur de 150m et d’un dénivelé de 50m. Chaque participant sera chronométré sur ce segment, l’homme/la dame le/la plus rapide sera couronné(e) roi et reine de la Bilisse (et récompensés). Les deux parcours emprunteront ce passage et la participation est automatique.

Les marcheurs bienvenus

L’autre nouveauté c’est que le trail ouvrira ses parcours aux marcheurs en matinée : départ libre entre 9h30 et 11h. Distance au choix, l’occasion de découvrir des sentiers qui ne sont ouverts que pour ce trail. Les parcours sont identiques au trail donc ils se destinent à un public sportif (3 euros).

