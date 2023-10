Recydel : doit-on mieux protéger les habitants de Wandre ?

Et si les premiers résultats avaient démontré que la toxicité restait très limitée, ils sont aujourd’hui nombreux à demander des mesures plus fortes pour protéger la population voisine… très nombreuse. Le groupe politique Vert Ardent rappelle aujourd’hui que l’entreprise a déjà connu 7 incendies sur ces 10 dernières années, dont 4 depuis 2021… “cela suffit”.

”Les populations ont reçu le conseil de se barricader et plusieurs riverains nous ont alertés de leur colère”, dénoncent les élus du groupe Vert Ardent, quelques semaines après le dernier incident. “Il y a eu un incendie chaque année depuis 2021, un chiffre record pour une industrie liégeoise. Les riverains sont légitimement inquiets et ils sont en droit d’être écoutés, informés et surtout de vivre en sécurité. Le site n’est pas anodin : ce sont des déchets électroniques et leurs composants qui prennent feu”, détaille Caroline Saal, cheffe de groupe Vert Ardent qui précise que le quartier est composé de 6.000 habitants et qu’une crèche se situe à 3 kilomètres à peine de l’entreprise. “Il s’agit d’un problème de sécurité qui a des conséquences environnementales : les fumées dégradent la qualité de l’air respirée par les riverains. Selon les informations communiquées par le passé, la toxicité n’est pas forte, mais à répétition, ce n’est pas sain et ça dégrade la qualité de vie du quartier. Les riverains se demandent quels peuvent être les effets sur leur santé et surtout si les risques sont maîtrisés.”

Selon Vert Ardent toujours, les problèmes relevés résultent visiblement d’un processus de production défectueux et d’une maîtrise des risques défaillante. Le mouvement politique à tendance écologiste réclame donc : l’amélioration de l’information et de la gestion de crise : un système d’alerte des riverains et de conseils en cas de problèmes sur le site ; le renforcement de la sécurité de Recydel : internes ou externes, les causes des incendies doivent être analysées pour améliorer les procédés et la gestion des risques de ceux-ci ; la surveillance de la qualité de l’air par un système de bio monitoring et la diffusion des résultats ; l’amélioration de la gouvernance et de la transparence par la mise en place d’un comité d’accompagnement, intégrant la participation des riverains.