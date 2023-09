Les portes de la Foire de Liège s'ouvrent pour un mois et demi: "Une des plus vieilles manifestations belges du genre"

Les amateurs de sensations fortes ne seront pas en reste avec 160 attractions réparties tout au long du boulevard. L'interminable chantier du tram, qui devrait commencer à circuler en 2025, donnera toutefois lieu à quelques adaptations dans l'agencement de la Foire.

"Cette fête joyeuse et populaire qui est une des plus vieilles manifestations belges du genre, compte également dans le paysage économique local grâce aux importantes retombées qu'elle génère avec plus d'un million de visiteurs", vante la Ville de Liège dans un communiqué.

À compter de samedi et jusqu'à son départ, la Foire s'animera à 15h30, sauf le mercredi, le week-end et les jours fériés où l'ouverture sera avancée à 14h00. Deux journées à tarif réduit sont prévues, le 26 octobre et le 12 novembre.

Un parking vélo sécurisé et gratuit sera accessible à l'athénée de Waha, toute proche, de 14h00 à 22h00 durant les sept week-ends de l'événement.