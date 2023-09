Liège : une quinquagénaire séduit le compagnon adolescent de sa fille

En effet, il était à bout de nerfs car la mère de sa petite amie le poursuivait de ses assiduités. Celle-ci ne cessait de lui envoyer des messages enamourés et l’adolescent était excédé. Il ne répondait plus aux avances de la dame et cette dernière est allée jusqu’à se positionner au milieu de la route pour obliger le conducteur du bus dans lequel se trouvait le jeune homme à s’arrêter ! Elle voulait ardemment une explication et ne comprenait plus pourquoi le jeune homme ne lui répondait plus. Émeline était amoureuse de l’adolescent.

Elle fait arrêter un bus

Des faits que la fille d’Émeline ignore totalement… Si Émeline est en aveux des faits, elle explique qu’elle n’a entretenu des relations sexuelles avec le jeune homme que lorsque celui-ci était déjà âgé de 16 ans. À la demande du tribunal, la prévenue s’est rendue dans un centre spécialisé pour la prise en charge des délinquants sexuels. Le psychologue qui l’a examinée a estimé que le risque de récidive était faible. Le parquet a souligné que l’intéressée avait mis en place un processus pour se rapprocher de la victime. Elle a également utilisé la pression et des mots rassurants pour arriver à ses fins.

Selon le parquet, elle a conscience du caractère illégal de ce qu’elle a commis, mais ne conscientise pas. “La culpabilité est liée à la honte du caractère social, mais non d’avoir abusé d’un adolescent”, a requis la magistrate. “Son empathie envers la victime est limitée.”

Me Antoine Moureau qui défend les intérêts de la prévenue a admis que certains éléments étaient interpellants dans la personnalité de sa cliente. “Parler des faits est extrêmement compliqué pour ma cliente”, a indiqué l’avocat. “Elle a un sentiment de honte. Elle se demande comment elle a pu s’investir à ce point dans cette relation avec ce jeune homme. Elle a commencé un travail sur elle-même pour éviter tout risque de récidive.” L’avocat a plaidé l’acquittement pour les préventions de mœurs qui se sont déroulées alors que le jeune homme n’avait que 14 ans. Il a également plaidé la suspension probatoire du prononcé.