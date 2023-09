Démolition et reconstruction partielle de l’école des Cahottes

Entretemps le bureau d’études a été désigné “et, parallèlement à la conception de ce projet, nous avons aussi travaillé à l’obtention de subsides pour le financement de ces travaux… subsides que nous avons obtenu à concurrence de 571 000 euros dans le cadre du Plan de relance et de Résilience”, a expliqué l’échevin des Bâtiments Frédéric Vandelli en séance du conseil communal.

”Aujourd’hui le dossier est prêt à être mis en adjudication”, a-t-il précisé à l’ensemble du conseil qui a approuvé le lancement du marché de travaux sur base du projet établi conjointement par les services techniques de la commune et le bureau d’études.

Les travaux, dont le montant est estimé à 1 009 000 euros, sont répartis en deux lots. “Un premier lot estimé à 966 000 euros qui emporte les travaux de démolition et de gros œuvre, mais aussi les travaux de parachèvement et les techniques spéciales. Et un second lot estimé à 43 000 euros qui porte sur les menuiseries intérieures”, a détaillé l’échevin.

Concrètement, l’infrastructure à reconstruire comporte une zone d’accueil, une agora, trois classes de maternelle, un “coin dodo”, des sanitaires pour les enfants et les professeurs, un local de rangement et un local technique. Le bâtiment répondra aux normes Q-Zen “avec des panneaux photovoltaïques sur le toit, une citerne d’eau de pluie de 5000 litres pour les toilettes, et du double vitrage”.

”En ce qui concerne la procédure envisagée pour la passation de ce marché de travaux, il s’agit de la procédure ouverte telle que prévue par la législation pour des marchés de cette importance”.

En ce qui concerne le timing enfin, “le maintien du subside obtenu impose une fin de chantier le 30 juin 2026 au plus tard ; néanmoins en lançant le marché de travaux aujourd’hui, nous espérons au moins gagner un an sur ce calendrier”. La publication du marché est prévue pour le 2 octobre, et la remise des offres pour le 15 janvier. Le début des travaux est espéré pour mai-juin 2024.