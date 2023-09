Liège Expo : les bâtiments des futures halles des foires sont totalement sortis de terre

Près de 20.000 m²

Si le chantier des Halles des foires ne fut pas toujours un long fleuve tranquille, ce dernier avance donc bien et les prévisions devraient, sauf catastrophe, être respectées. Un an après le début des travaux, le gros-oeuvre est achevé et Liège disposera, à terme, des mêmes superficies d’exposition qu’à Coronmeuse, dans deux nouvelles halles modulables, “avec un niveau de modernisation important d’un point de vue qualitatif et environnemental”, précise-t-on à la Spi.

Pour rappel, c’est à la suite de la création du futur écoquartier de Coronmeuse, en cours de construction à un jet de pierre de là, en rive gauche de la Meuse, que les Halles des Foires “historiques” avaient été détruites… pour mieux être reconstruites en rive droite. Au total, ce sont 13.000 tonnes de fer qui devaient être utilisées pour l’ensemble des structures qui doivent se déployer sur 19.000 m². Dans le complexe, outre ces espaces, on retrouvera une salle polyvalente pouvant accueillir 200 personnes, un restaurant, une cafétéria, des bureaux, sans compter la vaste esplanade située à l’avant et destinée à accueillir de grands événements ; à quoi il faut ajouter deux parkings, pour les exposants et les visiteurs, de respectivement 248 et 472 places.

Coût du chantier : 52 millions d’euros aux dernières nouvelles alors qu’on annonçait au départ un peu plus de 30 millions d’euros ; un montant subsidié à la fois par les Fonds Feder européens et la Région wallonne.