D’abord, les carrés militaires du cimetière de Robermont. Créé à la fin du XVIIIe siècle, ce cimetière est le plus ancien cimetière de la ville de Liège. Selon les chiffres de la Commonwealth War Graves Commission, il contient les tombes de plus de 800 soldats Allemands et de plus de 700 prisonniers de guerre des pays alliés.

Cet espace réservé aux combattants et aux prisonniers de guerre abrite des sépultures belges, allemandes, françaises, italiennes, russes, ou encore serbes.

Ensuite, le fort de Loncin, à Ans, souvenir des violents combats mais aussi de la bravoure de l’armée belge. Ce lieu est devenu une nécropole après que 350 défenseurs y ont perdu la vie lors de l’explosion du 15 août 1914. 100 ans plus tard, il fut érigé au rang de nécropole nationale par le roi Philippe.

copyright:devoghel fort de loncin ©devoghel

”Cette reconnaissance est un honneur pour la Wallonie”, déclare Elio Di Rupo, ministre-président du Gouvernement wallon. “Ces cimetières et monuments rassemblent des gens du monde entier pour commémorer les victimes de la guerre et diffuser un message de paix pour que, plus jamais, il n’y ait la guerre”, conclut le ministre.