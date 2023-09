Une usine de revalorisation de pneus bientôt à Baelen

Comme de nombreux autres secteurs, la filière de valorisation des pneus n’échappe pas à la recherche de nouvelles technologies qui s’inscrivent dans une économie circulaire. C’est le challenge auquel la société RISORCE (Renewable, Innovative Solutions towards Recycling&Circular Economy) s’est donné pour mission de répondre. Fondée en 2022, RISORCE va déployer un processus de pyrolyse qui permettra de produire principalement de l’huile qui sera revendue comme matière première à des acteurs européens de la pétrochimie. Les autres produits issus du processus sont du noir de carbone et du gaz qui seront, eux aussi, utilisés dans des filières industrielles ou pour les besoins de fonctionnement de l’usine. L’entièreté des granulats de pneus sera convertie en produits avec une application industrielle, ce qui en fait un processus particulièrement intéressant en termes de valorisation environnementale. Le traitement de pneus usagés par RISORCE permettra de réduire drastiquement les émissions carbone, estimées à plus de 70 % dans l’étude de l’évaluation économique et environnementale du recyclage des déchets plastiques récemment publiée par l’Union Européenne.

”RISORCE répond à un besoin de solutions locales en Belgique pour traiter les déchets de pneus, tout en s’inscrivant résolument dans une démarche d’économie circulaire. Nous proposons une solution localement ancrée et robuste tant sur le plan technologique qu’au niveau environnemental. Une véritable innovation”, explique Bernard van den Wouwer, Fondateur&CEO de RISORCE. L’usine de RISORCE utilisera un procédé de pyrolyse pour traiter les pneus usagés. Si ce procédé industriel n’est pas nouveau en tant que tel, son application au recyclage de granulats de pneus en est à ses balbutiements. Aucune unité de ce type n’est encore en opération à une échelle industrielle en Belgique ni dans les pays limitrophes.

Plus de 2 millions de pneus de voiture valorisés par an à l’horizon 2025

Pour sa future implantation, RISORCE a retenu la Zone de Développement de l’East Belgium Park, à Baelen. Prévu pour accueillir six unités de traitement de déchets de pneus sur le site, le projet traitera 18 000 tonnes de granulats de pneus par an, soit l’équivalent de 2 400 000 pneus par an. Pour ce faire, un investissement de 12,5 millions d’euros est prévu dans une première phase. Des fonds ont été levés auprès de Noshaq, du fonds GREEN. er (Recytyre) ainsi que ING et de Wallonie Entreprendre. La première unité sera construite dès 2024 et les suivantes ensuite de telle sorte que le site soit pleinement opérationnel en 2025. À terme, l’usine doit permettre la création d’une vingtaine d’emplois.