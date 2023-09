Place du Vingt-Août : Cette place n’a pas toujours porté ce nom. Autrefois, on l’appelait place de l’Université. C’est en 1914, durant la première guerre mondiale, que l’on changea son nom en souvenir d’un événement tragique. En effet, le 20 août 1914, les troupes allemandes incendièrent plusieurs maisons de la place et 28 personnes périrent dans les flammes. Selon certains témoins de la scène, les soldats auraient usé de cette barbarie afin de couvrir les vols qu’ils avaient commis dans ces immeubles.

Place du XX Août à Liège. ©MICHEL TONNEAU

En 2013, le recteur de l’Université de Liège, Bernard Rentier, proposa de débaptiser la place, considérant qu’un siècle de commémoration était suffisant. Une suggestion non prise en compte puisqu’en 2023, on parle encore de place du Vingt-Août.

Place Cockerill : Autrefois, un bras de Meuse passait par là et formait une île sur laquelle trônait la congrégation des Jésuites. En 1827, avec le remblaiement du bras de la Meuse, cette île cessa d’en être une. L’Université, elle, s’y était déjà installée en 1817. On y construisit alors un bâtiment qui servit longtemps de Conservatoire Royal de Musique et qui donna, jusqu’en 1879, son nom à cette place. Mais la même année, Liège décida d’honorer John Cockerill, décédé en 1840, un Anglais qui fit de Liège sa ville d’adoption. Avec son sens des affaires, il fut l’un des fondateurs de l’économie liégeoise du XXe siècle. Autrefois, des maraîchers envahissaient les lieux mais, en 1963, ils migrèrent vers le marché couvert de Droixhe.

