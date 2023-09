120 citoyens se réunissent pour nettoyer le parc de la Boverie et ses alentours

C’est pourquoi, samedi après-midi, à l’occasion du World Cleanup Day, Lionel a décidé, avec plus de 119 autres citoyens, d’enfiler des gants et d’attraper sa pince pour nettoyer la Boverie et les berges du canal de l’Ourthe. Avec lui, des scouts, des Liégeois “qui veulent préserver leur ville et la nature”, et un groupe de catéchisme.

Des bénévoles participent à l'action River CleanUp au parc de la Boverie. ©MICHEL TONNEAU

Parmi eux, Marion et sa maman, qui sont venus donner main-forte à l’opération. Après quelques minutes, Marion avait déjà rempli plusieurs sacs-poubelles et revenait déjà au stand d’accueil, pleine de motivation, pour en remplir bien d’autres.

”Au lieu d’aller au cours de catéchisme, on vient donner un coup de main”, explique Marion. “C’est important de nettoyer notre parc si on veut continuer à pouvoir venir s’y promener”, insiste-t-elle.

Cassilde, la catéchiste, a également emmené Leonidas, Gilles et Jeremiah avec elle, pour leur prendre conscience aux enfants de la “nécessité de prendre soin de la nature et de ce qui nous entoure”. “Nous aussi nous devons nous engager dans la transition écologique, et quoi de mieux que de commencer l’année avec une bonne action ?”, se félicite Cassilde.

Un tri méticuleux

Un par un, les déchets sont triés dans les sacs prévus à cet effet. Le bleu, c’est pour les PMC. Le noir, c’est pour les déchets ménagers. Le jaune, c’est pour les mégots. Au total, le groupe aura ramassé plus de 242 kg de déchets. Les crasses ont ensuite été emmenées au centre de tri de Renewi, partenaire de l’action.

Quant aux mégots, ils seront très prochainement envoyés à Bruxelles, où une société s’occupera de les recycler pour en faire des cendriers de poche. Ainsi, “les mégots retrouvés par terre serviront à éviter que d’autres ne s’y retrouvent”, se réjouit Thomas de Groote, fondateur de River Cleanup.

À la fin de l’opération, qui aura duré près de 4 heures, tous les participants se sont rassemblés autour d’un verre de célébration et ont dansé sur la musique d’un DJ présent pour l’occasion. “C’était important pour nous d’allier cette action avec de la musique”, explique le fondateur. “On veut montrer que ramasser des déchets n’est pas une corvée, c’est un geste essentiel et qui, finalement, ne demande pas tant d’effort que ça à partir du moment où on le fait dans la joie et dans la bonne humeur”, conclut-il.