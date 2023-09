Evras : après Charleroi, deux écoles vandalisées à Liège

Avec les événements survenus dans les écoles de Charleroi, on craignait quelque peu que les incendies et autres actes de vandalisme ne fassent tache d’huile. Et c’est malheureusement ce qui est survenu. En effet, alors que Charleroi déplorait un 6e incendie volontaire dans une école de la ville, un feu a également été bouté, cette nuit dans une école liégeoise. C’est la petite école du quartier de Xhovémont qui a ainsi été prise pour cible par des pyromanes anti-Evras (Éducation à la Vie Relationnelle, Affective et Sexuelles).