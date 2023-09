Beaufays : le médecin-conseil retraité soupçonné d’avoir photographié sous sa jupe

La dame a remarqué un manège suspect du septuagénaire. Elle s’est sentie regardée avec une lourde insistance. Au point qu’elle a d’abord cru qu’il voulait la voler ! Elle s’est retournée une première fois et le retraité a fait mine de se retourner aussi. Mais lorsqu’elle s’est retournée une seconde fois, il était juste derrière elle. Il était accroupi et tenait son GSM en main en dessous de sa robe ! “Je n’ai pas compris tout de suite ce qu’il se passait dans le magasin”, a expliqué la jeune femme en pleurs. “Quand j’ai vu son GSM sous ma jupe, je me suis dit que ce n’était pas possible. Ce monsieur avait l’air respectable. Je me suis sentie figée. J’ai eu un sentiment de honte, d’impuissance et de colère. J’ai réagi pour ne pas qu’il reparte avec ces images.”

Versions changeantes

Elle a interpellé un membre du personnel. Ce dernier a parlé au septuagénaire, mais celui-ci a nié en bloc. Il a prétendu qu’il avait reçu un appel et s’était abaissé pour ramasser une pièce… Pas de chance, les bandes des caméras de surveillance ont démenti la présence d’une pièce. Après être rentrée chez elle, la jeune femme s’est sentie perdue. “Je me suis effondrée. J’avais des réactions inhabituelles. J’étais à fleur de peau. Je suis toujours sur mes gardes dans les espaces publics. Je ne porte pratiquement plus de jupes. C’est un détail, mais je me sens plus vulnérable. J’étais ici dans l’espoir qu’il prenne conscience de la gravité de ses actes et du mal qu’il m’a fait.”

Alors que son avocat avait annoncé que son client était en aveux et qu’il n’était peut-être pas nécessaire de regarder les bandes de la vidéosurveillance, le prévenu a fait une courbe rentrante. “J’étais médecin-conseil pour la fédération Wallonie Bruxelles”, a-t-il d’emblée déclaré. “Je n’ai jamais eu de plainte dans le cadre de mon travail alors que je m’occupais pratiquement essentiellement de personnel féminin.”

L’homme a donné une nouvelle version. “Elle traînait. Elle était tout le temps là. Dans mon esprit, je voulais qu’elle dégage. Je suis passé derrière elle. Je n’ai jamais mis mon téléphone en dessous de sa jupe. Je ne savais pas que l’on faisait des photos avec un téléphone. Je n’avais pas d’intention. J’ai eu un raptus. J’ai eu un comportement compulsif suite à une névrose obsessionnelle. J’ai eu une angoisse et je me suis énervé. C’est un comportement que je n’ai pas contrôlé. Je voulais la mettre mal à l’aise pour la faire partir”, a-t-il précisé avant d’expliquer pour la première fois que la dame se trouvait devant quelque chose qu’il voulait prendre dans le rayon. Le tribunal tranchera.