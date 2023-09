Liège : un coup de hache sur son voisin

À la suite d’une pétition signée par les habitants, le sens de circulation a été modifié. “Ma voiture a subi du vandalisme à plusieurs reprises et les enfants me disaient qu’une personne leur faisait peur. J’aurais dû déposer plainte”, a expliqué le prévenu devant la cour. Le 28 juin 2018, le véhicule d’un voisin est passé dans cette rue et c’est là que les choses ont dérapé. “J’ai entendu une voiture arriver à vive allure alors que c’est une zone où l’on doit rouler à 30 km par heure”, a poursuivi l’homme. “J’ai entendu une voiture arriver à vive allure. Elle a fait peur à la petite. Il s’est arrêté et a craché dans le visage de la petite.”

C’est alors que l’homme serait allé “gentiment” le trouver au niveau de son garage. Il a brisé les vitres du véhicule de l’autre protagoniste et lui a porté un coup de hache. La victime a subi une blessure à sang coulant à la main. “Il avait un couteau ouvert. Il m’a traité de fils de p… Il m’a tendu le couteau pour me poignarder. Il est tombé. Il m’a couru après. J’ai réussi à prendre la hache qui était dans le coffre de ma voiture. Je l’ai frappé du côté du manche. Il a pris la hache et a essayé de me l’enlever, c’est sans doute là qu’il s’est blessé.”

Une version qui ne correspond pas avec ses propres déclarations devant le tribunal. “Il s’est blessé avec son couteau”, avait-il expliqué au juge d’instance… Tout en ne déclarant pas que l’homme avait voulu le poignarder. Le jour des faits, plusieurs personnes ont témoigné en expliquant qu’il avait agressé le voisin avec le côté coupant de la hache.

L’homme a déposé plusieurs déclarations de témoins qui n’avaient pas été entendus lors des faits et qui appuient en partie sa thèse. Mais le tribunal les avait écartées en estimant que ces témoins étaient des personnes qui sont des proches du suspect. L’avocat de la défense a plaidé la légitime défense, la provocation et à titre subsidiaire, une suspension du prononcé.