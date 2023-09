Les perles orneront le pont de Fragnée à Liège 6 mois de plus

Maria Vita Goral, l’artiste conceptrice des quatre perles nacrées qui trônent sur les titans du pont de Fragnée, est ravie. Et elle a de quoi. Son œuvre, en place depuis avril dernier, restera six mois de plus. Ces œuvres de 350 kg chacune devaient, normalement, être enlevées en novembre prochain. Finalement, elles resteront jusqu’avril 2024. Une réussite pour l’artiste, qui est soutenue à 100 % par les responsables du patrimoine liégeois et wallon.