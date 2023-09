Les Engagés recrutent Olivier de Wasseige: "Je voulais valoriser mon expérience, comme un expert venu de la société civile"

”Une des étapes du renouveau de notre mouvement consistait en l’ouverture à la société civile”, explique ainsi le président des Engagés, Maxime Prévot. “J’ai d’ailleurs dit que 50 % des personnes présentes sur les listes seront des nouveaux visages. Je suis donc très heureux d’accueillir Olivier. C’est un ardent défenseur des PME, de l’entrepreneuriat et des indépendants. C’est d’ailleurs également un de nos combats. Il nous apportera son expérience et ses connaissances. Olivier arrive avec une expertise et une envie de partager qui va considérablement nous enrichir. Sans attendre, il s’investira avec nos parlementaires et nos experts dans l’élaboration du programme en vue des élections de juin 2024. Il intégrera de nombreux groupes de travail liés à l’économie, à l’enseignement, au numérique… où il sera une force indéniable de propositions.”

Pour Olivier de Wasseige, le choix d’entrer en politique est venu petit à petit. “Lorsque j’ai quitté l’Union Wallonne des Entreprises, certes de manière un peu brutale, je me suis demandé ce que j’allais faire. Puis plusieurs entrepreneurs m’ont dit que je parlais le même langage qu’eux et m’ont dit “parle pour nous !” C’est alors que cette idée a mûri et je me suis dit que je pouvais apporter quelque chose avec mon vécu et pas avec des idées ou des théories. Je voulais valoriser mon expérience, pas comme un homme politique professionnel, mais plutôt comme un expert venu de la société civile. Je ne veux d’ailleurs pas faire carrière en politique. J’ai 61 ans et ce sera, si je suis élu, mon seul mandat”.

Trois priorités

Mais se lancer en politique est une chose, le faire chez les Engagés en est une autre. “Au-delà des affinités, je ne me serais pas lancé chez Les Engagés sans la profonde mutation qu’ils ont opérée. Je me définis aujourd’hui comme un libéral social qui veut aider à la nécessaire transition économique, sociale et environnementale dont notre société a cruellement besoin. Or c’est justement cette volonté de régénération qui est déclinée au sein du Manifeste grâce à des idées fortes et pertinentes. Je suis donc en phase avec les ambitions modernes qu’ils déclinent dorénavant. En outre, je me retrouve bien dans le centrisme des Engagés qui à mon sens est un centrisme de droite. Enfin, j’ai également été séduit pas cette idée de mouvement citoyen qui fait de la place aux personnes qui veulent jouer un rôle sociétal.”

Et le futur candidat de faire part de ses priorités pour Liège et pour l’ensemble de la Wallonie : “D’abord, il faut valoriser celles et ceux qui bossent via une augmentation des bas et des moyens salaires. “Je refuse que la classe moyenne soit constamment déconsidérée, vache à lait de politiques publiques, gagnant toujours trop pour bénéficier d’aides ou d’avantages mais toujours bonne à payer trop d’impôts. Mais il ne faut pas que cela se fasse au détriment des entreprises, il faut absolument un shift fiscal. Ensuite il faut aider chacune et chacun à trouver un emploi via une politique d’accompagnement rigoureuse et intelligente, une alternance boostée… et créer les conditions de bien vivre au travail via un enseignement performant et des formations de qualité tout au long de la vie, un droit à la crèche pour les parents qui partent travailler ou qui cherchent un job. Enfin, je veux (Re) placer les indépendants et entrepreneurs wallons au cœur du développement de notre prospérité et comme piliers pour réussir la transition énergétique et environnementale de notre région. Il faut leur redonner confiance, le goût d’entreprendre, revaloriser le statut des indépendants, fixer une nouvelle fiscalité juste, accompagner les entreprises dans la transition en ne pénalisant pas leur compétitivité…”