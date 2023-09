Située au 3 de la rue des Écoles, la Maison Intergénérationnelle de Kinkempois et la consultation ONE, elles aussi endommagées lors de cette catastrophe, reprennent vie grâce aux efforts collectifs des citoyens fréquentant les deux institutions et au soutien de la Ville de Liège. L'un des symboles de cette renaissance est la création d'un tout nouveau jardin partagé, fruit des travaux de rénovation et d'amélioration. Ce jardin est désormais ouvert à tous les citoyens qui souhaitent en profiter pendant les heures d’ouverture des deux institutions.

"La Maison Intergénérationnelle est un lieu citoyen, de partage et d’entraide, quel que soit notre statut, notre âge ou notre origine", souligne Julie Fernandez Fernandez, Echevin des Solidarités, de la Cohésion sociale et des Droits des personnes. "Les activités des Seniors du quartier côtoient les permanences de l’ONE pour nos tout-petits. Naturellement, tout le monde a mis la main à la pâte pour reconstruire, améliorer et réaménager le quartier. Kinkempois est une illustration parfaite de synergie."

Activités gratuites

Cette initiative continue à démontrer la capacité des Liégeois à se relever après des moments difficiles et à travailler ensemble. La Ville de Liège se réjouit de voir le quartier de Kinkempois retrouver sa vitalité et son esprit communautaire grâce à ce jardin, symbole de résilience.

L'Echevin Fernandez Fernandez, également en charge de la jeunesse, avait débloqué un budget en 2021 pour la rénovation de la Maisons des Jeunes du même quartier. La MJ d’Angleur a été, elle, l’un des chantiers principaux de 2021 pour l’opération Été Solidaire en mobilisant huit jeunes liégeois venus contribuer à sa rénovation, rendant ainsi de nouveau l’endroit accueillant pour leurs pairs.

L'inauguration du jardin communautaire est prévue pour ce samedi de 14 à 18 heures. L'événement mettra en avant les diverses activités organisées par la Maison Intergénérationnelle, l'ONE et ses partenaires. Pour participer à cet événement gratuit, aucune réservation n'est nécessaire.