Tram de Liège : les délais sont maintenus, le gouvernement wallon paie une tranche des 79 millions accordés en juin dernier

Mais pas de panique, il n’est pas question de donner de l’argent complémentaire à Tram’Ardent (le consortium en charge de la construction et de la maintenance du tram de Liège), mais plutôt de consolider les “accords” obtenus dans le cadre de la médiation survenue en juin dernier. Là, pour rappel, le Gouvernement wallon avait débloqué 79 millions d’euros pour permettre de mener à bien la fin du chantier liégeois. En contrepartie, le constructeur s’engageait à ne pas augmenter à l’excès les (nouveaux) retards… Un retard qui ne convient d’ailleurs à personne puisque tant que les travaux ne sont pas terminés et receptionnés, le prestataire n’est pas payé.

31 janvier 2025

”Ces négociations et le versement de ces 79 millions s’axaient sur le respect d’un calendrier composé de trois jalons”, rappelle-t-on au cabinet de Philippe Henry. “Et force est de constater que pour l’instant, les nouveaux délais sont respectés”. C’est ce qui explique d’une tranche dont il est question ce jeudi au Gouvernement wallon.

Ainsi, il est toujours prévu (et espéré) que les travaux les plus impactants pour la mobilité se terminent à la fin du mois de novembre (hormis apparemment en Féronstrée). “Il faut dire qu’une grosse partie des retards est due au Covid, aux inondations, mais aussi aux difficultés des travaux des impétrants. Le sol liégeois est rempli de choses parfois insoupçonnées qui ont rendu les travaux extrêmement compliqués. Mais maintenant, tout cela est derrière nous”. Il est ensuite question d’une période de plusieurs mois pour faire circuler le tram “à vide” à partir d’octobre 2024. Enfin, la mise en circulation et donc la commercialisation sont toujours programmées pour le 31 janvier 2025.