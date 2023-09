Une rando VTT partira de Liège, sans passer par le chantier du tram

Au départ du Hall Omnisports d’Angleur, découvrez “des petits coins parfois insoupçonnés et des sentiers forestiers”. Vous verrez comme “la Cité ardente est belle et verte”, se réjouissent les organisateurs.

À noter que cet événement est accessible à tous, puisque le plus petit parcours est praticable à vélo de ville et avec des enfants. Stand de ravitaillement, barbecue, bar, tout est prévu pour tenir la longueur. L’inscription préalable est gratuite pour les enfants de moins de 12 ans et vendue au prix de 7 euros pour les autres sportifs. Il sera également possible de s’inscrire sur les lieux dès 8 heures du matin, dimanche. À la fin de la randonnée, plusieurs postes de lavage seront disponibles pour nettoyer votre vélo. Les douches seront également ouvertes aux participants.

Un parcours sécurisé

L’unité scoute de la 7e Outre-Meuse, organisatrice de l’événement, a tout prévu pour assurer la sécurité de chacun. “Aux carrefours dangereux, des bénévoles indiqueront le chemin à suivre”, indique Stéphane Verstraelen, organisateur. “Sur le parcours de 15 kilomètres, un petit tronçon est boisé, ceux qui le souhaitent pourront le contourner via la route”, ajoute-t-il.

Le long de la Meuse, sur la passerelle La Belle Liégeoise, un couloir sera exclusivement réservé aux cyclistes pour éviter tout accident. 100 participants sont déjà inscrits, mais les organisateurs s’attendent à 500 cyclistes au total, un nombre qui pourrait, selon la météo, “grimper jusqu’à 1000”, espèrent les scouts.