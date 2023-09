Le grand bassin de la piscine de Jonfosse, fermée mercredi après-midi, a pu rouvrir jeudi matin

”Nous demandons souvent aux parents si les enfants sont propres avant qu’ils entrent dans le bassin, explique l’établissement. Dans le cas contraire, on demande qu’ils portent un lange”. Cependant, “il arrive qu’il y ait, de temps en temps, des accidents, ça nous est arrivé plusieurs fois cet été, et parfois ce n'est pas que du pipi”, nous confie-t-on. Mercredi, l’enfant à l’origine du “pipi” n’a pas été “puni”, s’amuse la piscine, “les parents non plus”.

Jeudi matin, dès 9 heures, le grand bassin était à nouveau ouvert après une nuit de désinfection.