Une trentenaire étouffée par un coussin ? Instruction judiciaire ouverte à l’encontre de 2 infirmières et d’un médecin à Oupeye

Le parquet de Liège a ouvert une instruction judiciaire à l’encontre d’un médecin et de deux infirmières, à la suite du décès d’une femme âgée d’une trentaine d’années en mars 2022, apprend-on auprès des avocats des différentes parties. Cette dernière aurait été étouffée par un coussin, alors que l’équipe médicale en charge s’occupait de lui administrer une sédation, selon Le Soir et La Meuse. Son compagnon et sa fille se sont constitués parties civiles.