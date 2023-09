"Six membres de deux services travaillant dans des bâtiments à Vottem ont souffert ou souffrent d'infection pulmonaire. Il s'avère que tous ont été contaminés par la bactérie chlamydia pneumonia", a indiqué Eddy Quaino, permanent syndical CGSP police.

Si les résultats des prélèvements dans ces locaux ne sont pas encore connus, ni de lien établi entre la qualité de l'air et le personnel malade, des photos de l'état de délabrement des bureaux - notamment de l'humidité et de moisissures aux murs et sur les plafonds - ont suffi à justifier une mesure de précaution. Sébastien Joris, le directeur coordinateur de la Police fédérale de Liège, a décidé de fermer les locaux concernés provisoirement.

"Suite à des problèmes d'infiltration d'eau et de condensation, et après avoir recueilli des avis supplémentaires, la fermeture du bloc N a été décidée (...) Les mesures sont prises et ont été communiquées au sein de chaque entité concernée pour assurer la continuité des services", a communiqué le service de presse de la police fédérale, qui ne souhaite pas donner plus d'informations.

"Cela doit toucher une trentaine de personnes travaillant dans les services police de la navigation, service de prévention et secrétariat social", a précisé M. Quaino qui a par ailleurs mis en demeure les autorités de la police et la Régie des Bâtiments, en front commun avec les autres syndicats.

"La situation de la Police fédérale de Liège s'aggrave de jour en jour. Les engagements pris par le secrétaire d'Etat Mathieu Michel au printemps ne se concrétisent pas. Nous demandons pour la prochaine réunion du 3 octobre un état des lieux et une planification précise des travaux à effectuer", a conclu le permanent CGSP qui n'hésite pas à brandir la menace du préavis de grève et du recours à l'inspection du travail.