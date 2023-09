Quand Liège a le tatouage dans la peau

Surtout des femmes ?

”C’est vrai que lors de notre première édition en 2013, le tatouage n’était pas encore aussi populaire”, explique Mélina Sala, membre de l’organisation, “et notre objectif était aussi de montrer au grand public que le tatouage n’est pas réservé à une partie marginale de la population”.

En 10 ans, le phénomène a clairement pris de l’ampleur, “grâce aux réseaux sociaux notamment”, et à une banalisation “esthétique”, ce qui a fait passer le tatouage de mode à véritable composante de notre société. “Aujourd’hui en effet, le tatouage est partout, on le voit dans la rue, au bureau, à la télévision… il est rare de passer une journée sans que notre regard ne se pose sur une personne tatouée”.

Tox Cit'Ink au Contry Hall de Liège. ©MICHEL TONNEAU

Dans les allées de Tox Cit’Ink, ce “11e art” se déclinait plus que de coutume bien sûr, sur de nombreuses femmes notamment. “On constate en effet que les personnes qui nous suivent le plus sont des femmes âgées de 25 à 34 ans”, détaille l’organisatrice. Les hommes ne sont pas en reste bien sûr… ni les plus jeunes, même si le tatouage reste interdit pour les moins de 18 ans en Belgique (sans accord parental).

Ce qui séduit aujourd’hui ? “Il y a deux types de tatouage”, poursuit Mélissa, “le symbolique et l’esthétique. Souvent, on débute par un symbolique et si on aime, on poursuit avec l’esthétique”. Quant aux styles, ils sont aussi variés qu’un art peut le permettre, “mais ce qui est sûr, c’est que les choix sont beaucoup plus variés qu’au début, avec le tatouage de marin ou la tête de mort”.

Hygiène et organisation

Aurélie Blackgerm 37 ans, est tatoueuse à Liège depuis près de 20 ans déjà. Et sa spécialité, “ce sont les lignes fines, les fleurs”. Rien de trop chargé nous confie-t-elle… Pour elle, la principale qualité d’un tatoueur, “c’est une bonne hygiène et une bonne organisation, car l’air de rien, nous avons besoin de nombreux éléments pour tatouer”.

Aurélie Blackgerm. ©MICHEL TONNEAU

Au détour d’une allée, on découvre aussi le travail de Morgan Duch Dubh : “c’est la troisième fois que je viens ici”, nous confie ce tatoueur venu du Luxembourg. “C’est un chouette événement qui permet de faire connaître son travail”. Devant lui, son client, venu se faire tatouer une scène revisitée d’Alice au Pays des Merveilles. “Un travail qui durera deux jours”. Le temps du salon.

Pour cette dixième édition, les organisateurs misaient sur une fréquentation au moins identique celle de à l’an dernier, soit 6.000 personnes ; samedi en début d’après-midi, les espoirs étaient déjà grands au regard l’affluence.

Tox Cit'Ink au Contry Hall de Liège. ©MICHEL TONNEAU