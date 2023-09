À la découverte des rues de Liège : le boulevard d’Avroy

Nous débutions lundi dernier notre nouvelle série hebdomadaire, à la découverte des rues de Liège et plus particulièrement de la signification de leur nom. Et après avoir dévoilé l’histoire de cette petite rue du centre historique, la rue de Donceel, située derrière la collégiale Saint-Denis, on ne pouvait longtemps faire “l’impasse” sur cette grande artère, parmi les plus célèbres de la Cité ardente : le boulevard d’Avroy.