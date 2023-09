”Pas des revendications très claires” : Georges-Louis Bouchez (MR) réagit après avoir été entarté à la Fnac de Liège, un homme interpellé (vidéos)

L’auteur de l’incident, plaqué au sol par les services de sécurité, a pour sa part crié : “Vous ne pouvez pas me violenter”. Il a revendiqué que “l’entartage était autorisé par la loi” et qu’il s’agissait “d’un acte politique”. À terre, l’individu a ensuite été entarté par Georges-Louis Bouchez lui-même.

La police locale de Liège s’est rendue sur les lieux et a interpellé l’entarteur qui a été ramené à l’hôtel de police pour y être entendu, a appris L’Avenir auprès d’une porte-parole de la police.

Réaction dans une vidéo sur le réseau social X

Dans une vidéo postée ce samedi après-midi sur le réseau social X (anciennement Twitter), Georges-Louis Bouchez a souhaité remercier la centaine de personnes qui s’est déplacée à la Fnac de Liège “avec lesquelles j’ai eu vraiment plaisir à discuter, à échanger”. “C’était vraiment très agréable”, a-t-il ajouté.

”Il a peut-être des désaccords politiques, mais ce n’était pas des revendications très très claires”

”Alors, vous l’avez peut-être vu : quelqu’un s’est senti intelligent de gaspiller une tarte. Je trouve ça très dommage parce que la tarte semblait bonne, pour ce que j’ai pu en goûter. Pour le reste, j’ai souhaité discuter avec lui après l’incident. Il a peut-être des désaccords politiques, mais ce n’était pas des revendications très très claires.”

”Disponible pour chacun, mais jamais via des actes de violence”

Et Georges-Louis Bouchez d’ajouter : “Ce qui est certain, c’est que je suis toujours disponible pour chacune et chacun pour débattre, en ce compris pour ce monsieur, mais jamais via des actes de violence.”