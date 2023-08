Report de l'ouverture du musée du Val Saint-Lambert

"Ce n’est que partie remise, nous reviendrons bientôt vers vous avec une nouvelle date, cette fois définitive. C’est le meilleur moyen pour nous d’accueillir le public de manière optimale", a-t-on encore indiqué au musée du Val.

Pour rappel, c'est donc le 18 septembre que le musée du Val devait rouvrir, après deux ans de fermeture et de longs mois de travaux.

Il y a près d'un an, le Syndicat d’Initiative de Seraing a officiellement repris la gestion du site et, pour marquer le coup, a entrepris une série de rénovations : nouvelle scénographie, digitalisation, nettoyage en profondeur, nouveaux objets exposés… Tout a été mis en place pour que les visites soient une véritable découverte, aussi bien pour les personnes qui sont déjà venues, que pour celles qui le verront pour la première fois.

Fruit d'une collaboration entre la Ville de Seraing, la Cristallerie du Val Saint-Lambert et le Syndicat d'Initiative, le musée doit aussi devenir le coeur des démonstrations de soufflage... avec cet atelier pouvant accueillir jusqu'à 60 personnes.

Les espaces qui existaient précédemment ont été transformés et renommés : le parcours découverte vous plonge dans un voyage fascinant à travers le temps, où le passé et le présent se font face en permanence ; la galerie d’œuvres retrace près de 200 ans de production au Val Saint-Lambert. Les styles et les modes se déclinent chronologiquement ; l’espace Bernard Tirtiaux, quatre pièces en enfilade dans lesquelles l’artiste belge a laissé aller son génie créatif autour des matières verre et cristal ; le film remastérisé “Mémoire de Verriers”, une immersion au cœur du Val et de ses nombreuses vies.

Pour rappel encore, cette réouverture sera aussi synonyme pour le Syndicat d’Initiative de son déménagement au sein du hall d’accueil du musée, afin de centraliser toutes les activités touristiques de Seraing : esplanade du Val, à Seraing,