Décès de Domenico à Oupeye : le policier qui a tiré a été auditionné

Jusqu’à maintenant, seul l’un des deux policiers avait été auditionné par les enquêteurs. Mais selon Sudinfo, le deuxième agent, l’auteur du coup de feu mortel, a été entendu ce jeudi. Six heures durant, le Comité P a demandé des explications et sa version des faits au jeune policier de 25 ans. Selon ce dernier, lui et son collègue se rendaient sur une autre intervention quand ils ont remarqué le comportement dangereux de Domenico, qui effectuait des dérapages en rue.

D’après l’avocat de deux agents, Me Renaud Molders-Pierre, ils ne comptaient pas s’arrêter pour contrôler le conducteur du quad, juste lui faire comprendre, en allumant les gyrophares du combi, qu’il devait se calmer. Ce qu’il n’a pas fait, au contraire, et les policiers lui ont alors barré la route pour le contrôler. Mais Domenico a refusé une première fois d’obtempérer, et les deux collègues l’ont finalement mis en joue, explique leur avocat. “Mon client interrogé ce jeudi a plusieurs fois crié qu’il devait s’arrêter, mais il n’a pas obtempéré : il a redémarré en trombe, en faisant un wheeling devant son collègue”, qui s’est ensuite retrouvé sous les roues du quad, a détaillé Me Renaud Molders-Pierre. Puis, comme on le sait déjà, le jeune policier a tiré deux fois, pour défendre son collègue, touchant Domenico au deuxième tir.