Bientôt 12 nouveaux immeubles pour un total de 284 logements à Droixhe ?

Au chantier du boulevard urbain, qui prévoit de verduriser le tronçon de l’autoroute E25/A25, entre le pont barrage de Monsin et le pont Atlas, d’apaiser la mobilité motorisée, et d’offrir une infrastructure dédiée aux modes doux, s’ajoutent les nombreuses constructions de nouveaux logements et, surtout, le futur dépôt du tram, dans un quartier “en pleine mutation”.

D’ailleurs, dans le cadre de cette transformation, l’échevine annonçait, en février 2020, la valorisation du Square Alfred Micha. Une enquête publique vient d’ailleurs d’être lancée pour la construction d’un ensemble immobilier sur le terrain de 12 500 mètres carrés entre les rues Hector Chenaye, Maurice Wilmotte, Armand Rassenfosse et la place Louis de Geer, à deux pas du parc de Droixhe.

Plan du projet du Square Micha. ©Atelier Chora

Le projet consiste en la création de 284 logements, répartis dans 12 immeubles verticaux entre 6 et 7 étages. À la base de ces nouvelles tours, des surfaces commerciales, pour un total de plus de 2 100 mètres carrés seront créées. Deux surfaces horeca rejoindront également les lieux, qui abriteront un parking de 324 places, ainsi que 416 emplacements pour vélos.

Plan 3D des tours de Micha. ©Atelier Chora

Une enquête publique est en cours pour présenter le projet aux citoyens. Celle-ci se clôturera le 15 septembre. Les réclamations et observations peuvent être adressées au Collège communal via email, à l’adresse enquete.urbanisme@liege.be ou par courrier à l’adresse La Batte 10, 4e étage 4 000 Liège, à l’attention du Service des Permis d’urbanisme.