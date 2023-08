Cet été, le Tec Liège-Verviers n'était pas en vacances

Et ce derniers de faire était des activités lors des festivals liégeois au sens provincial du terme.

Les Ardentes ont ouvert le bal

Malgré une édition amputée d’un jour, pratiquement 75 000 festivaliers ont fait le choix des navettes du TEC pour se rendre au camping et aux concerts. "Ce sont 17.000 personnes de plus qu’en 2022. Avec plus d’une quarantaine de bus à gérer chaque jour, les équipes de terrain se sont constamment adaptés aux flux de voyageurs et ont, entre autres, rapidement réorganisé les services afin d’évacuer le site, dans la foulée de l’annonce du déclenchement du plan d’urgence pour risque d’intempéries majeures, le dimanche".

Les Francofolies… un plébiscite pour la mobilité alternative

Cette édition 2023 a, de nouveau, montré l’intérêt des festivaliers pour le transport en commun : les 14 bus prévus chaque jour ont été sollicités par presque 52.000 personnes, contre un peu moins de 39.000 en 2022.

Bus et voitures, un complément indispensable à Spa Francorchamps

La collaboration de longue date avec le Grand Prix de Formule 1 s’est, à nouveau, révélée fructueuse cette année, avec un dispositif de mobilité impressionnant.

"Presque 112.000 personnes ont fait le choix du transport en commun pour assister aux courses de voitures, contre 85.000 en 2022. Assurant la gestion de 75 à 90 bus chaque jour, les équipes de terrain, en collaboration étroite avec les forces de l’ordre, ont montré toute la pertinence d’un transport en commun rendu prioritaire : presque 20.000 personnes ont pu être évacuée, le dimanche, en un temps record".