L’homme a ouvert la voiture d’une avocate que cette dernière avait malencontreusement oublié de fermer et s’est emparé d’une valise rouge remplie de vêtements et d’un sac de course contenant de la pastèque ! C’est en partie ce fruit qui a causé la perte de l’intéressé. En effet, les secrétaires du cabinet d’avocats situé dans la rue juste à côté du palais de justice ont été interpellées par des bruits provenant de la rue.

Ces dernières ont découvert qu’un homme, Alexandre, était occupé à manger de la pastèque et déambulait dans la rue avec une valise rouge. Exactement la même valise que celle qui venait d’être dérobée peu avant à l’avocate qui travaille dans le cabinet.

Poursuivi par des dames

Les secrétaires et une collaboratrice n’ont écouté que leur courage. Elles ont pris en chasse le voleur ! Des ouvriers du chantier du tram qui se trouvaient sur le chemin de fuite du voleur ont prêté main-forte aux dames et ont arrêté le suspect.

La police a été appelée. Alexandre a été arrêté. Entendu, il a déclaré que c’était son complice qui avait dérobé les objets. Il a toutefois dû admettre qu’il avait bien mangé la pastèque.

Le suspect est défavorablement connu des autorités. Il a notamment été condamné en janvier et juillet dernier. Il a déjà à son actif, une dizaine de condamnations. Le parquet de Liège a été avisé des faits. Le dossier a été mis à l’instruction avec demande de mise sous mandat d’arrêt.