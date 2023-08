Liège : Un coup de pavé pour un Kinder Bueno ?

En prenant la fuite, il serait tombé en avant et se serait blessé à la joue. Il serait alors revenu sur place, armé de pavés, qu’il était bien décidé à balancer sur le commerçant avant de se raviser parce qu’il était filmé par l’épouse du gérant… Ibrahim explique qu’il connait très bien ce commerçant et que c’est pour cette raison qu’il s’est directement méfié de lui. “J’allais vendre des bouteilles d’alcool volées dans d’autres magasins chez lui ! C’est pour ça qu’il s’est dit que j’allais voler dans son magasin. Mais ce n’est pas du tout ce je voulais faire. J’avais vingt euros sur moi. Il a tout de suite cru que j’allais voler alors que j’avais le chocolat en main pour le payer. Il a commencé à me courir après. Donc j’ai couru. Je ne l’ai pas du tout frappé. Il m’a jeté un pavé dans le visage.”

De nombreux vols

Selon Ibrahim, il s'est saisi de cailloux pour les lancer de rage après avoir été blessé, mais se serait ravisé. Le prévenu est déjà connu pour avoir commis de nombreux vols. Sa dernière condamnation date de février 2023. Il avait écopé de huit mois de prison déjà pour avoir commis des larcins.

Me Philippe Culot, l’avocat du prévenu, a expliqué qu’il n’était pas rare de voir des personnes qui revendaient leurs larcins dans les magasins de nuit. Il a estimé qu’il existait un doute quant aux intentions de son client. Ce dernier avait peut-être l’intention de payer, mais le commerçant était si méfiant qu’il a directement pensé que l’homme avait décidé de commettre un vol. Le fait qu’il a commencé à lui courir après aurait pu le faire fuir. L’avocat a également plaidé un sursis pour ce qui excède la durée de la détention préventive. Le tribunal rendra sa décision en septembre.