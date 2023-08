La N90 fermée entre les giratoires de Tihange et d'Ombret, pour installer la passerelle

Cet ouvrage, qui connectera les communes d’Amay et de Huy, constituera un atout majeur pour la mobilité locale, en offrant davantage de confort et de sécurité aux usagers faibles. C’est ce qu’estime la Sofico, maître d’ouvrage de ces travaux d’un budget total d’environ 138 millions d’euros (HTVA), financés à l’aide d’un prêt et de subsides européens.

La nouvelle passerelle, d’une longueur accrue par rapport à la précédente, sera allongée pour franchir la route nationale et sera munie de rampes d’accès qui rejoindront les pistes cyclables existantes, "permettant aux usagers en mode actif de franchir la nationale avec davantage de confort et de sécurité, explique la société. Elle s’étendra sur 706 mètres de long et va nécessiter 1200 tonnes d’acier autopatinable."

Cependant, le processus d’installation nécessitant des assemblages, des essais et des travaux d’aménagement des abords, la passerelle ne sera pas opérationnelle avant plusieurs mois, pointe encore la Sofico.

Afin de réaliser l’installation en toute sécurité, la N90 sera donc fermée entre les giratoires de Tihange et d’Ombret de ce samedi 19 août à 6 h à lundi 21 août à 6 h également. Durant cette période, les usagers seront redirigés via la N684, la N617b/quai de Lorraine, la N617 et la N696. Toutefois, un accès en voiture via la N90 sera maintenu pour les riverains tout au long du week-end.