L’édition 2023 de ce folklore liégeois est donc bien terminée et la police n’est pas peu satisfaite de dresser son bilan en matière de sécurité. Cette édition n’a en effet pas été marquée par des troubles quelconques et les chiffres des arrestations/admissions sont plus que raisonnables.

Si l’on ajoute l’arrestation administrative de ce16 août, en marge de Matî l’Ohê, la police comptabilise un total de 13 arrestations administratives et de 3 judiciaires. En outre, ce sont 81 personnes qui ont été admises dans le périmètre médical, avec 12 d’entre elles qui ont été transférées vers des hôpitaux.