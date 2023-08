Une BD de Tchantchès en wallon liégeois

Pour Noir Dessin Production, qui édite depuis quelques années des bandes dessinées en wallon (Les Schtroumpfs, Gaston Lagaffe, Astérix, Pierre Tombal), “c’est une façon d’aborder le wallon populaire sachant que, durant des années, le wallon s’est cantonné à des recueils de poésie ou des ouvrages chers et difficiles à trouver”, souligne Michel Elsdorf. Bernard Grailet a, quant à lui, profité du confinement lié au Covid-19 pour ressortir un projet qu’il avait déjà soumis à son ami François Walthéry et qui consistait à lui faire illustrer des blagues avec Tchantchès comme personnage principal. Ce sont de petites histoires, similaires à des blagues de comptoir, qui ont beaucoup amusé les deux comparses. “Nous n’avons aucune prétention avec ce titre si ce n’est de faire rire. Le but est de distraire les gens, de les faire sourire autant que nous avons pris du plaisir à le réaliser”, confient-ils.

C’est le liégeois Pierre-Henri Thomsin, spécialiste de la langue wallonne, qui a assuré l’adaptation en wallon liégeois de l’album en français, sorti il y a quelques mois. “Cette BD m’a beaucoup fait rire. Elle se veut le miroir du tempérament du Liégeois pure souche et c’est cela qui plaît”, relève-t-il. Parmi la centaine de petites histoires, on voit apparaître, aux côtés de Tchantchès et son épouse Nanesse, des invités comme l’Agent 212 de Daniel Kox, Pierre Tombal de Marc Hardy, Natacha de François Walthéry, Colombe de Dany et Fanfoué de Félix Meynet. Par ailleurs, Noir Dessin Production annonce la sortie prochaine des bandes dessinées de Gaston Lagaffe en carolo et d’Astérix en namurois