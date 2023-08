Le Zoo du futur de Gaïa termine sa tournée à Liège

Mais, finalement, pourquoi c’est “bien mieux qu’un zoo” ? Galia van der Kar, coordinatrice du Zoo du futur, parcourt depuis trois semaines la Belgique pour montrer que “voir des animaux, sans se rendre au zoo, c’est possible”. Il suffit d’un bon graphiste et le tour est joué.

Le bus du Zoo du futur. ©MARJORIE GOFFART

Une manière de faire qui, en plus de plaire au public, le convainc presque totalement. À coups de “woooow”, de “aaaaaah”, ou encore de “punaise, il est vraiment près”, les enfants comme les grands sont conquis par ce zoo 100 % virtuel “qui existe sans jamais nuire”.

”Les animaux dans les parcs animaliers sont souvent confinés dans des enclos beaucoup plus petits que leur territoire naturel et dont le décor diffère totalement de la savane ou de la forêt à laquelle ils appartiennent réellement”, explique Galia van der Kar. Avec ce bus, “on souhaite mettre la technologie au service des espèces qui n’ont rien à faire dans un zoo”, ajoute la coordinatrice.

Des espèces qui, dans une cage, “n’ont rien à nous apprendre”. “Qu’est-ce qu’on peut apprendre d’un tigre enfermé ?”, interroge l’association. “Dans son biotope naturel, l’animal a bien plus à offrir que dans un zoo qui le rend nerveux et seul”, conclut-elle.

Et après la tournée ?

Mais si les rires et la surprise des enfants, parfois craintifs de tomber malencontreusement sur un serpent lors de leur plongée dans le monde virtuel, portent à croire que l’expérience est fructueuse, reste à convaincre les premiers concernés : les parcs animaliers. “Nous souhaitons ouvrir le dialogue, donner une impulsion au public et aux zoos et leur montrer qu’un changement est possible”, indiquent les bénévoles.

”Les meilleurs zoos se donnent beaucoup de mal pour offrir une vie convenable aux animaux, mais même eux ne peuvent pas répondre à tous leurs besoins”, ajoutent-ils. Pour le groupe, “la priorité, c’est d’envisager une évolution davantage portée sur la technologie, surtout pour les grands mammifères qui sont les premiers concernés par ces conditions de captivité défavorables”.

Si vous avez manqué l’expérience, le Zoo du futur fait un dernier arrêt le vendredi 11 août, entre 10 heures et 18 heures, sur la Marktplatz.