La Police Judiciaire de Liège travaille dans des conditions “indignes”

”Certains bureaux sont jugés inutilisables et, dans ces cas-là, on déménage dans un autre local, c’est du rafistolage”, ajoute-t-il. Selon le permanent, certains policiers craignent même pour leur sécurité, “une situation indigne pour une police du XXIe siècle censée lutter contre le terrorisme, le trafic international de stupéfiants, ou encore la criminalité financière”.

Des dalles manquantes du plafond. ©DR

A noter qu’à tout cela, s’ajoutent des coupures de courant récurrentes, des coupures d’eau, ainsi que de nombreux problèmes de chauffage. “La personne chargée de faire l’état des lieux des bureaux a même indiqué dans ses conclusions que de gros problèmes de sécurité dans le futur n’étaient pas à exclure”, déplore Eddy Quaino.

Affaire à suivre

Face à cette situation, les policiers ne savent plus quoi faire. “Ils sont inquiets et angoissés à l’idée de devoir continuer à travailler dans des conditions pareilles”, explique le permanent, qui avoue que “certains dossiers ou opérations sont mis en suspens faute de place et de conditions optimales de travail”.

Lors de la concertation sociale de mercredi, en présence du directeur judiciaire de Liège, François Farcy, et de l’administrateur général de la Régie des bâtiments, Laurent Vrijdaghs, les organisations syndicales ont accepté de continuer à occuper les 28 locaux considérés comme sécurisés mais ont refusé d’occuper les 45 locaux “à risque”.

D’ailleurs, “le stationnement a dû être interdit sur une partie de l’aile du bâtiment pour cause de risque de chute d’éléments de la toiture”, indique Eddy Quaino.

Une dalle tombée du plafond. ©DR

Du côté de la Régie des bâtiments, on ne voit pas vraiment d’inconvénient à ce que la police occupe l’entièreté du bâtiment, tant que des “contrôles réguliers y sont opérés”. La CGSP Admi, peu convaincue de cette décision, ne compte pas en rester là : “Affaire à suivre”, ont conclu les syndicats.