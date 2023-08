Liège : Soupçonné d’avoir violé la grand-mère d’un ami

Elle lui aurait dit d’arrêter. Que cela ne l’intéressait pas. Il lui aurait demandé de lui faire une fellation, mais elle aurait refusé. Le jeune homme l’aurait ensuite forcée et comme elle n’a plus de dents, il n’aurait pas eu de mal à enfoncer son sexe dans sa bouche. Elle l’aurait repoussé et il se serait masturbé devant elle. La dame a directement parlé des faits. Son petit-fils ne l’a pas crue. Elle s’est rendue dans un hôpital et des analyses ADN ont été réalisées. Il est apparu que l’ADN de Rayan se trouvait bien sur sa robe et sur une serviette de bain comme elle l’avait précisé.

Elle l’aurait chauffé

Rayan a été convoqué et il a été très difficile à joindre. Lorsqu’il s’est enfin exprimé sur l’affaire. Il a déclaré que la dame était amoureuse de lui. Il a expliqué qu’elle le contactait tout le temps. Il a démenti tout rapprochement physique et a même précisé qu’il ne s’était plus rendu chez elle depuis le mois de mai 2020. Il a estimé qu’elle est folle… “Elle était proche de moi”, a indiqué le jeune homme qui a comparu détenu devant la cour. “J’avais bu un verre. Elle m’a chauffé et tout ça. Elle était amoureuse de moi. Elle m’a masturbé puis je suis reparti. Je ne voulais pas avoir une relation avec elle.”

Rayan a déjà été condamné pour avoir commis un vol avec violence. Il a bénéficié d’une peine de deux cents heures de travail. Une peine qu’il n’a pas effectuée. Il est également détenu car il est soupçonné d’avoir commis une entrave méchante à la circulation. “Au début, quand on est venu me chercher chez moi, on m’a parlé de viol, ça m’a bouleversé. Ça me faisait peur. Elle était complètement consentante. Je ne sais pas pourquoi elle m’a masturbé. J’avais bu un verre cette fois-là. Elle a essayé de me rappeler dans la soirée, mais j’ai bloqué son numéro.”