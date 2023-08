La police judiciaire fédérale (PJF) de Liège exige la fermeture de ses bureaux devenus “dangereux”

Fissures, dalles cassées, affaissement, dalles manquantes, les dégâts sont nombreux et “certains policiers craignent même de rentrer dans les bureaux vu leur état”, ajoute le permanent. Tout cela s’ajoute à des problèmes “récurrents de coupures de courant, de coupures d’eau ou encore de problèmes de chauffage”.

Des dalles manquantes du plafond. ©DR

“La personne chargée de faire l’état des lieux des bureaux a même indiqué dans ses conclusions que de gros problèmes de sécurité dans le futur n’étaient pas à exclure”, conclut Eddy Quaino.

Une dalle tombée du plafond. ©DR

”Quand des bureaux sont jugés inutilisables, on déménage dans un autre local, c’est du rafistolage”, s’indigne le permanent, qui avoue même que des opérations et des dossiers sont mis en suspens faute de place et de conditions optimales de travail.

La CGSP a donc décidé de saisir l’inspection du travail et d’exiger, mercredi après-midi, la fermeture des bureaux lors d’une concertation avec les services.