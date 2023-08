Celui-ci a alors senti une légère brûlure dans le cou et dans la nuque et s’est précipité pour aller prendre une douche. La police s’est rapidement rendue sur les lieux pour interpeller la suspecte, une personne sans abri. Cette dernière s’est alors énervée sur les policiers et les a insultés à plusieurs reprises.

Privée de liberté, elle a été déférée au parquet de Liège mardi matin. Elle était déjà bien connue des services pour des faits similaires. Le dossier a donc été mis à l’instruction avec une demande de mandat à l’encontre de la suspecte.