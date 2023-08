Rappel : le pont de Prayon sera fermé ces 11 et 12 août

Pour rappel en effet, lors des inondations de juillet 2021, le pont de Prayon (Nationale 61) qui enjambe la Vesdre à Trooz, a été fortement endommagé, au point qu’une pile du pont avait été emportée par les flots. Très rapidement, il a fallu démolir la partie amont fragilisée et, depuis, la circulation y est organisée en alternance.

Dès février dernier toutefois, la phase de reconstruction du nouveau pont a été activée avec l’impressionnante manœuvre consistant à installer les grandes poutres (partie amont d’abord), structure du pont. Aujourd’hui, cette première moitié du pont est terminée et, ce vendredi 11 août, la pose des poutres de la partie aval débutera.

Comme on le précise au SPW Mobilité et Infrastructures (SPW MI), deux grues seront acheminées sur le site le 11 août pour poser les poutres qui serviront de base à la reconstruction de la seconde moitié du pont de Prayon. Concrètement, ces deux grues de respectivement 100 et 120 tonnes seront acheminées sur le site en matinée. Elles permettront de poser les poutres qui constitueront l’assise de la 2e moitié aval du pont. Les opérations se poursuivront le samedi 12 août notamment avec le placement de garde-corps provisoires.

Au niveau des perturbations engendrées par ce chantier, durant toute la durée des opérations (11 et 12 août), le pont restera donc fermé à la circulation. Une déviation sera mise en place par le SPW MI. Le pont sera également interdit à la circulation piétonne le vendredi 11 août.

Ouverture complète cet automne

Une fois ces travaux terminés, la suite du chantier consistera dans les grandes lignes à :

à l’intervention des impétrants (CILE, Proximus, éclairage public et VOO) à partir de la mi-août pour la pose de leurs installations sur des chemins de câbles accrochés aux poutres nouvellement posées ;

à l’intervention de Galère pour poser les prédalles du pont à la fin de ce mois, ce qui permettra le betonnage de la dalle de tablier du pont dans le courant du mois de septembre ;

à la réalisation des finitions (travaux de voirie en vue de la réouverture normale des deux sens de circulation).

Pour rappel encore, ce chantier représente un investissement de 2.566.253,85 euros et devrait être terminé pour cet automne, sous réserve des éventuels aléas de chantier et des conditions météorologiques défavorables. Les fonds proviennent du Plan de Relance de la Wallonie (PRW) pour la reconstruction des infrastructures des zones sinistrées pour un montant total de 177,5 millions d’euros.